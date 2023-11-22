В Калининграде будут штрафовать за склонение к абортам В Калининграде будут штрафовать до 50 тысяч рублей за склонение к абортам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области будут штрафовать от трех до 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам, сообщает ТАСС. Как отмечается, соответствующий проект регионального закона одобрили депутаты местного законодательного собрания. Уточняется, что склонением к искусственному прерыванию беременности будут считать «понуждение женщины через уговоры и обман». Медицинских показаний это касаться не будет.

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на очередной сессии абсолютным большинством голосов приняли проект закона «О запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности». Он вступит в силу после его официального опубликования в прессе, — сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Ранее от проведения абортов стали отказываться частные клиники ХМАО. Это связано с введением специальной лицензии. Фармакологические аборты все еще проводят в нескольких медицинских центрах Сургута. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске такие клиники уже не найти.

Также проводить операции по искусственному прерыванию беременности отказались и в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что это была важная общественная инициатива и принималась она без участия местных органов власти. Он подчеркнул, что выступает против прерывания беременности, если на то нет серьезных медицинских показаний. Но в то же время обещает, что запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы власти не собираются.