В Калининграде 15 человек отравились доставкой правильного питания Amber Mash: 15 человек в Калининграде отравились доставкой правильного питания

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В Калининграде 15 человек отравились доставкой правильного питания, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, в продуктах обнаружили сальмонеллу.

По информации канала, речь идет о доставке Musli 39. Специалисты из Роспотребнадзора прошлись по цеху и выявили ряд нарушений: у поваров отсутствуют медкнижки, еду готовят и хранят не по правилам, посуда и кухня — в грязи. Авторы пишут, что инспекторы взяли пробы, изъяли 62,5 кг просроченных продуктов.

Как стало известно каналу, сервисом управляет ИП Артем П., который не уведомил Роспотребнадзор о деятельности, хотя должен был согласно закону. Тех, кто заказывал еду, просят обращаться в скорую при плохом самочувствии.

Ранее диетолог Асият Хачирова в беседе с NEWS.ru предупредила, что из-за сырых яиц в покупном и домашнем майонезах может находиться возбудитель сальмонеллы. Специалист уточнила, что некоторые производители заменяют яйцо яичным меланжем. По ее словам, таким образом они продлевают срок хранения продукта. Как отметила Хачирова, при приготовлении домашнего майонеза необходимо выбирать только очень свежие яйца проверенных производителей или перепелиные яйца, которые не содержат возбудитель сальмонеллы.