В Калининград прибыл новый паром «Холмогоры» с запрещенными ЕС грузами Судно «Холмогоры» с грузами из Санкт-Петербурга пришвартовалось в Калининградской области

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Сухогруз «Холмогоры» в Калининградском морском торговом порту. Сухогруз совершил первый рейс из Санкт-Петербурга, доставив в регион металлоконструкции

В Калининградскую область прибыл пятый для региона паром «Холмогоры», который будет обеспечивать морские перевозки грузов из остальной части России, сообщается на сайте местной администрации. Отмечается, что «Холмогоры» могут перевезти до 4 700 тонн. Планируется, что теплоход будет ходить не реже одного раза в неделю. Первым рейсом на судне доставили металлопродукцию, а следующими в регион прибудут цемент, строительные материалы и металл.

Теплоход прибыл в морской торговый порт в четверг, 30 июня, усилив провозные мощности сообщения Санкт-Петербург — Калининград, — говорится в сообщении.

30 июля в калининградском торговом порту с «Холмогоров» сгрузили, в частности, стальную арматуру, отметили в правительстве. Это судно является частью предпринимаемых властями мер для обеспечения бесперебойных поставок по морю после транзитной «блокады», которую Калининграду объявила Литва.

Сейчас в регионе пять судов, которые ходят на линии Усть-Луга — Балтийск и Бронка — Калининград: «Амбал», «Балтийск», «Урса Майор» и «Маршал Рокоссовский».