В кафе Санкт-Петербурга отравились 11 туристов из Хабаровска

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь детей, а также трое взрослых туристов из Хабаровска отравились в кафе на Миллионной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл 10 мая в 18:20 часов вечера, сообщил «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах.

Сообщение о массовом отравлении путешественников из Хабаровска поступило в полицию во вторник, 10 мая, около 18:20. Помощь медиков понадобилась 11 туристам, — рассказал источник.

Пострадавшим туристам понадобилась скорая помощь, медики диагностировали жителям Хабаровска отравление лёгкой степени. Согласно условиям туристической путёвки, хабаровчане должны были пробыть в Санкт-Петербурге три дня: с 8 по 11 мая.

Ранее в Минераловодском округе Ставрополья в Марьиных Колодцах с признаками кишечной инфекции обратились к врачам 10 детей и один взрослый. Троих малышей госпитализировали.