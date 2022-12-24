В Кабардино-Балкарии отменили новогодние мероприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Кабардино-Балкарии решили отменить новогодние фейерверки и другие массовые праздничные мероприятия, сообщили представители правительства республики по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, передает ТАСС. Встречу провел глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он поручил усилить меры безопасности в местах скопления людей, в том числе на площадях, в парках, где проводятся детские мероприятия, а также рядом с религиозными сооружениями.

В этом году решено отказаться от новогодних фейерверков, которые традиционного проводятся муниципалитетами, — говорится в сообщении.

На встрече были обговорены меры антитеррористической защищенности во время новогодних каникул и рождественских торжеств. Местные власти решили не устраивать массовые праздничные мероприятия с учетом сложившейся обстановки, отметил Коков. Запрет не касается детских новогодних утренников в образовательных учреждениях и рождественских мероприятий.

Ранее власти Белгородской области отменили закупки дополнительных украшений к Новому году, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, для украшения улиц будут использованы элементы оформления, приобретенные в предыдущие годы. Он подчеркнул, что в Белгородской области пройдут новогодние гуляния, несмотря ни на что.

Глава региона отметил, что празднование Нового года нужно и детям, и взрослым.