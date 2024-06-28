В Йошкар-Оле две девочки на электросамокате наехали на ребенка

В Йошкар-Оле две девочки на электросамокате наехали на ребенка, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Марий Эл. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего.

Сегодня около 15 часов в пешеходной зоне у д. 11 по бульвару Чавайна г. Йошкар-Олы две 12-летние девочки, двигаясь на электросамокате, совершили наезд на девочку, гуляющую с родителями. В результате происшествия пешеход обратилась за помощью в медицинскую организацию. Обстоятельства произошедшего уточняются, — говорится в сообщении.

В пятницу, 28 июня, взрослый мужчина на самокате наехал на пятилетнего ребенка, когда тот гулял с отцом по Красной площади в Москве. В результате столкновения пятилетний мальчик упал, его госпитализировали. В больнице пострадавшему диагностировали травму головы. Самокатчику удалось скрыться.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал под колеса самоката на Краснопутиловской улице в день своего рождения. По информации СМИ, пострадавшего ребенка доставили в больницу имени Раухфуса. У него диагностировали множественные переломы и сотрясение мозга.