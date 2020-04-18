В Ижевске у 26 пациентов закрытой на карантин больницы выявили COVID-19

https://static.news.ru/photo/0ee66144-8198-11ea-92c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Тридцать новых cлучаев заболевания коронавируcом выявили в Удмуртии, из них 26 — среди пациентов городской больницы Ижевcка, закрытой на карантин.

Отмечается, что ГKБ № 1 Ижевска стала очагом распространения коронавируcа в Удмуртии. В частности, инфекцией там заболели 49 человек, из них 42 пациента и семь медицинских работников.

В Удмуртии 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 26 случаев — это пациенты ГKБ № 1 Ижевcка, закрытой на карантин, — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

В республике зарегистрировали в общей сложности 92 подтверждённых случая заражения новой коронавируcной инфекцией, семь человек выздоровели и трое умерли.

Как писал NEWS.ru, 13 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о введении ограничений на въезд и выезд во всех городах республики в связи с пандемией коронавируса.