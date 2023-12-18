В Ижевске предотвращен теракт против главы оборонного предприятия ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против главы оборонного предприятия

В Ижевске предотвращен теракт, готовящийся против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Спецслужбы задержали 33-летнего подозреваемого. Уточняется, что он действовал по заданию украинской террористической организации.

В результате проведенных мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики, — говорится в сообщении ФСБ.

У задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества. Также у него нашли средства связи с перепиской с украинскими координаторами. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса России — приготовление к террористическому акту и участие в деятельности террористической организации.

Также в понедельник, 18 декабря стало известно о задержании в Псковской области жителя Крыма, который подозревается в государственной измене. По версии следствия, мужчина на протяжении полугода передавал Украине данные о позициях российской армии.