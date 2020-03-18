https://static.news.ru/photo/2dd8f41a-69b3-11ea-b102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госпитализированы с подозрением на коронавирус за сутки восемь человек в Ижевске и восемь человек в Тамбовской области.

Анализы поступивших в медучреждение Ижевска пациентов находятся на исследовании, сообщили в Минздраве Удмуртии. На данный момент в республиканской «инфекционке» лежат 24 человека, 17 из них чувствуют себя удовлетворительно, состояние семерых медики оценивают как средней тяжести. При этом у четверых анализы на коронавирус оказались отрицательными. На 19 марта подтверждённые случаи инфицирования вирусом нового типа в регионе отсутствуют, передаёт РИА Новости.

В Воронеже первый случай заражения COVID-2019 был выявлен 17 марта у приехавшей из Италии молодой женщины. Она находится в отдельном боксе городской инфекционной больницы, контактировавшие с ней люди взяты под наблюдение.

Как писал NEWS.ru ранее, распространение коронавируса нового типа в мире является одним из крупнейших кризисов за последние 50 лет, говорится в сообщении кабмина РФ.