Госпитализированы с подозрением на коронавирус за сутки восемь человек в Ижевске и восемь человек в Тамбовской области.
Анализы поступивших в медучреждение Ижевска пациентов находятся на исследовании, сообщили в Минздраве Удмуртии. На данный момент в республиканской «инфекционке» лежат 24 человека, 17 из них чувствуют себя удовлетворительно, состояние семерых медики оценивают как средней тяжести. При этом у четверых анализы на коронавирус оказались отрицательными. На 19 марта подтверждённые случаи инфицирования вирусом нового типа в регионе отсутствуют,
В Воронеже первый случай заражения COVID-2019 был выявлен 17 марта у приехавшей из Италии молодой женщины. Она находится в отдельном боксе городской инфекционной больницы, контактировавшие с ней люди взяты под наблюдение.
Как писал NEWS.ru ранее, распространение коронавируса нового типа в мире является одним из крупнейших кризисов за последние 50 лет, говорится в сообщении кабмина РФ.
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