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В Ивановской области выставлены посты ДПС на въездах из-за ситуации с COVID

15:19, 13 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На въезде в Ивановскую область выставлены наряды ДПС, они проверяют справки о вакцинации, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области со ссылкой на решение регионального оперштаба.

Наряды ДПС появились на Костромском, Ярославском и Московском направлениях.

Причина такого решения оперштаба — ухудшение эпидситуации в столице, — говорится в сообщении.

Свободно въезжать в регион можно после полного курса вакцинации от коронавируса, со справкой об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не ранее чем за три дня до въезда, либо со справкой о наличии антител, выданной не ранее 1 января 2021 года.

Отмечается, что иногородние граждане России без антител отправятся на двухнедельный карантин.

Как сообщалось ранее, 20% граждан России готовы поставить прививку от коронавируса только в том случае, если это будет условием их выезда за рубеж.

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