В Ивановской области не хватает камер в моргах

https://static.news.ru/photo/eb563434-280e-11eb-8d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с COVID-19. Об этом заявил директор департамента здравоохранения региона Артур Фoкин.

Нагрузка [на патологоанатомическую службу] существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, — цитирует его РИА Новости.

Фoкин добавил, что морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам. При этом нередко причиной нехватки камер становится боязнь родственников. Опасаясь заражения, они подолгу не забирают тела.

Он также назвал текущую ситуацию в системе здравоохранения региона как напряжённую. Если заболеваемость коронавируcом не снизится в ближайшее время, то понадобится дополнительно не менее трёх тысяч коек. Для этого, по словам Фoкина, придётся перепрофилировать другие медицинские учреждения. Это может привести к перебоям в оказании медпомощи пациентам с другими недугами.

Он отметил, что на данный момент в городской больнице № 3 Иваново развёртывают 30 дополнительных коек с кислородом. Еще 60 коек будут развёрнуты в ближайшее время в клинике восстановительного лечения, куда будут переводиться пациенты, прошедшие интенсивную терапию в COVID-госпиталях.

Как писал NEWS.ru, свободных коек в России остаётся порядка 20% от всего фонда, в более чем трети субъектов — около 10%. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.