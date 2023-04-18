В Ивановской области нашли обгоревший труп мужчины и ведро карасей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На окране Фурманова в Ивановской области правоохранители обнаружили обгоревший труп мужчины, рядом с которым находились велосипед, удочка и ведро карасей. Об этом сообщает УМВД по региону. Личность погибшего устанавливается.

На окраине Фурманова, уже за городской чертой, найден обгоревший труп неизвестного мужчины. <...> Вероятно, он рыбачил — найден велосипед, удочка и ведро с карасями, — говорится в сообщении.

По свидетельствам очевидцев, погибший поджигал траву.

Ранее сообщалось, что в СНТ «Пчелка» в Калининграде обнаружили мертвую новорожденную девочку в полиэтиленовом пакете. Правоохранители не нашли на теле младенца признаков насильственной смерти.

Также стало известно, что на территории Санкт-Петербурга были найдены человеческие череп и нога. По информации СМИ, эти останки обнаружили в разных местах. Череп нашли в Пикалево, а ногу обнаружили неподалеку от начала Московского проспекта.