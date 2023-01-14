В Ивановской области человек погиб при столкновении снегоходов МЧС Ивановской области: два снегохода столкнулись в акватории Горьковского водохранилища

Фото: 25.mchs.gov.ru

Авария с участием двух снегоходов произошла 14 января в Ивановской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону. Транспортные средства столкнулись и загорелись на льду Горьковского водохранилища. В результате один человек погиб, еще один получил травмы.

Сегодня в 17:59 по линии 112 поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища (река Волга) в трех километрах от берега <...> произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. В результате столкновения один человек пострадал, один человек погиб, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, сотрудники поисково-спасательного отряда города Юрьевец доставили пострадавшего на берег и передали медикам. Личности участников происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что американский раллийный гонщик Кен Блок скончался в результате аварии со снегоходом. На момент смерти ему было 55 лет. Детали аварии не раскрываются. Соратники Блока принесли соболезнования семье погибшего.

Также стало известно, что в Красноярском крае легковая машина провалилась под лед в заливе Погромный на Красноярском водохранилище. В салоне находились два человека, но выбраться из него и спастись удалось только одному мужчине. Женщина, которая была в тот момент вместе с ним, погибла.