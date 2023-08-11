В Иваново задержали подозреваемого в убийстве матери и дочери

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

Подозреваемый в убийстве двух женщин, тела которых были обнаружены 11 августа в квартире на улице Красных Зорь в Иваново, задержан, сообщает УМВД по региону. В настоящее время мужчина передан специалистам Следственного комитета.

Погибли две женщины. Их тела с признаками насильственной смерти нашли сегодня в квартире на улице Красных Зорь в Иванове, — говорится в сообщении.

По информации следствия, погибшие — мать и дочь 1938 и 1979 года рождения соответственно. Тела женщин с признаками насильственной смерти обнаружила их родственница после того, как они перестали выходить на связь.

В региональном управлении СУ СК РФ уточнили, что задержанный подозреваемый — 44-летний житель Ярославской области. Он познакомился с 43-летней потерпевшей и приехал к ней в дом, где и совершил убийство. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия, по месту жительства подозреваемого следователи проводят обыск.

Ранее сообщалось, что в Москве злоумышленник жестоко избил мужчину, а затем нанес ему несколько ударов ножом. Нападавшего заключили под стражу, оказалось, что ранее он был судим за убийство. Пострадавший госпитализирован. По данным следствия, 47-летний обвиняемый вступил в конфликт с 58-летним мужчиной. Сбив оппонента с ног, он начал его избивать, а потом начал наносить удары ножом в голову.