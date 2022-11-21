В Иваново от отравления угарным газом умерли женщина и ребенок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иваново в результате отравления угарным газом скончались 10-летняя девочка и ее мать, сообщает пресс-служба регионального отдела прокуратуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сотрудники ведомства проводят проверку.

По предварительным данным, в одной из квартир дома 77 А по ул. Демьяна Бедного семья отравилась угарным газом. Погибли 44-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Прокуратура Ленинского района г. Иваново по поручению прокуратуры области начала проверку в отношении управляющей компании и организации, обслуживающей внутридомовое газовое оборудование, — говорится в сообщении.

Ранее в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Еще четыре человека были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого трое детей отравились угарным газом в Московской области в поселке Аргуново. В доме случилось замыкание из-за обогревателя. В помещении находились два мальчика и годовалая девочка, их госпитализировали.