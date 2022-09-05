В Ивангороде установили памятник танку Т-34 взамен убранного в Нарве

Фото: Tairo Lutter/Global Look Press

Памятник танку Т-34 взамен демонтированного в Нарве установили в соседнем с Эстонией российском Ивангороде, сообщают «Невские Новости». Открытие монумента напротив музея Ивана Билибина, где в июле 1944 года была прорвана оборона немецких войск, состоится в конце недели — 11 сентября.

Директор музея «Ивангородская крепость» Ирина Миронова рассказала, что жители города ждали этого события и обрадовались появлению экспоната.

Танк уже установили, только стихли аплодисменты. Все горожане ждали этого события, радовались. Еще будут доделывать благоустройство. Нарва шлет нам «Спасибо, спасибо!». Там люди разделяются, но многие поддерживают нас. Наш танк отличается от нарвского только гусеницей. А так очень похож на тот, что стоял там, — рассказала она.

При этом новый памятник добирался к постаменту своим ходом. Как отметили в администрации Ленобласти, боевая машина не просто на ходу — танк также участвовал в парадах на Красной площади.

16 августа власти Эстонии приступили к переносу танка-памятника из Нарвы в Эстонский военный музей. По словам очевидцев, утром к танку подъехали около 20 машин полиции и специальных служб. Дежуривших у монумента людей при этом попросили покинуть территорию, а журналистов — отойти подальше.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, правительство страны приняло решение как можно скорее убрать из публичного пространства все советские монументы, в том числе танк в Нарве, «для сохранения мира».