В историческом селе Подмосковья загорелся частный дом МЧС: в селе Радонеж на площади 60 «квадратов» загорелся частный дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный дом в историческом селе Радонеж в Сергиево-Посадском районе охватил пожар, сообщило агентству «Москва» МЧС Подмосковья. По данным ведомства, огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

Сигнал поступил в 16:12. Горит частный одноэтажный дом по всей площади 60 кв. м. по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, село Радонеж, д. 21, — уточнили в МЧС.

Огнеборцам удалось локализовать пожар. Информация о пострадавших не поступала. Село Радонеж известно тем, что там находятся Преображенская церковь и святой источник.

Ранее более 360 человек эвакуировали из горящей гостиницы на улице Симоновский Вал в центре Москвы. Пожар произошел в ночь на 7 января, в результате происшествия никто не пострадал.

Также в ночь на Рождество в Хабаровске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребенок 2015 года рождения. ЧП произошло на улице Наречной. Причиной возгорания называется ненадлежащая работа водонагревательного прибора.

До этого стало известно о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.