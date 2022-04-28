Под Тюменью загорелся ТЦ на площади 4,8 тысячи «квадратов»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Ишиме Тюменской области загорелся крупный торговый центр «Гагаринский». Пламенем охвачено почти 5 тысяч квадратных метров. На месте ЧП работают 43 пожарных и 10 единиц техники, информации о пострадавших нет, передаёт РИА Новости.

Не менее шести пожарных расчётов ведут борьбу с огнём в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения, — говорится в сообщении.

Известно, что пожар начался на крыше здания. Причины возгорания не установлены.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Загорелась верхняя палуба, эпицентром возгорания стала рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По одной из версий, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. Пожар был ликвидирован, возбуждено уголовное дело.