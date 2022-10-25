В Иркутской области произошло землетрясение В Иркутской области произошло землетрясение до четырех баллов

В Иркутской области утром 25 октября произошло землетрясение. Его интенсивность оценивается в 4 балла. Об этом сообщает ГУМЧС по региону. По имеющимся данным, жители Иркутска почувствовали толчки около 8 утра по местному времени (03:00 мск).

Зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс: 12.4 Интенсивность, баллы: Иркутск 3-4 балла, Байкальск, Шелехов, Ангарск 3 балла, — говорится в сообщении ведомства.

По словам заместителя директора Байкальского филиала единой геофизической службы РАН Владимира Чечельницкого, которые приводит РИА Новости, эпицентр землетрясения находился недалеко от поселка листвянка на юге Байкала.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в акватории озера Байкал утром 14 октября произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,9. В Иркутске землетрясение ощущалось как 5, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3–5.

В Бурятии толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований республики. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.