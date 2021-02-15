В Иркутской области возник дефицит бензина

https://static.news.ru/photo/b7ae102e-6fa9-11eb-899b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из крупнейших частных сетей автозаправочных станций «КрайсНефть» в Иркутской области остановила продажу бензина АИ-95 из-за его дефицита. Что является причиной дефицита, пока не известно.

В связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем, на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива АИ-95, — говорится в сообщении на сайте компании.

В отделе маркетинга «КрайсНефти» «Интерфаксу» уточнили , что задержки с поставкой топлива возникли с 13 февраля. На каком именно НПЗ закупается АИ-95, в компании не сообщили.

По данным официального сайта, сейчас у «КрайсНефти» 49 АЗС в Иркутске и области, а также две собственные нефтебазы общим объёмом хранения до 23 тысяч кубометров топлива. Бензин и дизтопливо «КрайсНефть» закупает на Омском НПЗ «Газпром нефти», Ачинском НПЗ «Роснефти», у «Башнефти» и «Газпром газэнергосети» (Сургут).

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона поберечь бензин и отложить дальние поездки. Проблемы с топливом на АЗС он объяснил тем, что в регионе нет своего нефтеперерабатывающего завода, а бензин поставляют только с Хабаровского НПЗ, где сейчас тоже остро ощущается его нехватка.

СМИ Хабаровска ранее сообщили о километровых очередях на заправки и продаже бензина через Интернет по 100 рублей за литр. По сведению властей Хабаровского края, НПЗ проходил плановую модернизацию. 30 января руководство завода отчиталось о том, что предприятие заработало. Но, по информации правительства региона, НПЗ не вошёл в производственный цикл. Не были запущены установки вторичной очистки топлива, работа которых необходима для выпуска бензина. Завод всё ещё на стадии пуско-наладочных работ, поэтому власти были вынуждены ввести временную оперативную схему доставки и продажи топлива.