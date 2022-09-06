В Иркутской области заложили первый камень экотехнопарка «Восток» В Приангарье началось строительство экотехнопарка для переработки отходов «Усольехимпрома»

Фото: strana-rosatom.ru

Строительство экотехнопарка «Восток», где будут перерабатывать отходы I и II классов бывшего комбината «Усольехимпром», началось в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Работы ведутся на территории бывшей промплощадки предприятия. Завершить работы планируется в 2024 году.

Отмечается, что в торжественном мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев и мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

Мы продолжаем работу по ликвидации экологического вреда, накопленного в результате производственной деятельности «Усольехимпрома». <...> Сегодня здесь начинается строительство экотехнопарка «Восток» по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов, — отметил Кобзев.

Как сообщили в пресс-службе региона, «Восток» создается в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология». Всего на территории России будет построено семь таких экотехнопарков. Первые четыре создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Три будут построены с нуля в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

Ранее правительство России в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» выделило 10 млрд рублей на строительство экотехнопарков в разных регионах страны. Российский экологический оператор (РЭО) совместно с регионами подготовит проектную документацию к началу 2023 года.