В иркутской области закрыли школу после массового отравления детей

https://static.news.ru/photo/22780630-48db-11eb-b927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Работа школы № 6 в городе Шелехове Иркутской области временно приостановлена в связи с отравлением более ста учеников, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, массовое отравление произошло 24 декабря — жалобы на тошноту и рвоту поступили от 117 человек. По итогам проверки пищеблока столовой были выявлены нарушения технологии приготовления блюд и условий хранения продуктов. Как отмечал губернатор региона Игорь Кобзев, инцидент произошёл из-за плохо проваренной курицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На основании приказа директора школы деятельность образовательного учреждения временно приостановлена, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В настоящее время в учебном учреждении проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Кишечная инфекция подтвердилась у 112 человек, в том числе одного преподавателя. Заболевание у всех пострадавших протекает по типу гастроэнтерита лёгкой и средней степени тяжести. Двое находятся в стационаре, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ивановской области в детском саду у 43 детей обнаружены признаки отравления. 16 из них были госпитализированы.