В Иркутской области загорелись бензовоз и цистерны с топливом

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В Ангарске Иркутской области на территории промышленного массива загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны с топливом, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram. Для тушения пожара использовалась «пенная атака». Сейчас огонь ликвидирован. По данным ведомства, основная причина возгорания — нарушение пожарной безопасности.

21 января в 12:11 поступила информация о горении бензовоза и железнодорожных цистерн на территории промышленного массива в 35-м квартале Ангарска. Площадь пожара — 400 кв. м. К ликвидации пожара привлечены семь автоцистерн, 35 человек. <...> В 13:26 пожар ликвидирован. <...> По уточненной информации, при заправке автоцистерны произошло воспламенение горючей жидкости, — сообщили в МЧС.

Утром 9 декабря произошел пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки». В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате нарушений при проведении сварочных работ в пристройке к зданию.