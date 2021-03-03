В Иркутской области задержали начальников СИЗО-1 и ИК-6

https://static.news.ru/photo/f3dad0d2-7c0b-11eb-895c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальника оперативного отдела следственного изолятора № 1 и руководителя исправительной колонии № 6 Иркутской области задержали в рамках расследования уголовного дела. Ранее они были отстранены от работы на время служебной проверки из-за противоправных действий их подчинённых и возможного сексуального насилия осуждённых в отношении другого заключённого.

Начальник ИК-6 задержан в рамках расследования уголовного дела о противоправных деяниях со стороны осуждённых в отношении Бакиева. Начальник оперативного отдела СИЗО-1 задержан в связи с уголовным делом о деяниях со стороны осуждённых в отношении Ондара, — цитирует ТАСС сообщение ФСИН России.

Иркутское управление СК ранее сообщило о возбуждении уголовных дел из-за халатности должностных лиц колонии № 6 и совершения противоправных действий в отношении заключённого, здоровью которого был нанесён тяжкий вред. По данным местных СМИ, сотрудники колонии связывали его скотчем и разрешали другим осуждённым избивать и насиловать его, а позже — прятать под кроватью несколько суток. Пытки проводились и на территории СИЗО-1.

С 18 января ФСИН РФ проводит в Иркутской области проверку. Установлены уже более 40 заключённых, применявших насилие в колониях и СИЗО Иркутской области, 75 человек признаны потерпевшими.

Сотрудники центрального аппарата ФСИН намерены работать в регионе до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных к ответственности.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года стало известно об изнасиловании кипятильником 29-летнего заключённого Кежика Ондара в одной из пыточных камер СИЗО-1 Иркутска. Данный инцидент послужил поводом для проверки регионального управления ФСИН и заведения нескольких уголовных дел в отношении его сотрудников. Также издевательствам с изнасилованием подвергался заключённый Тахиржон Бакиев, отбывающий наказание в иркутской ИК-6.

Позднее выяснилось, что пытки в иркутском централе с применением изощрённых методов воздействия практиковались 10 лет. Начальника учреждения Игоря Мокеева в итоге уволили.

Бакиев и Ондар некогда отбывали наказание в ангарской ИК-15, заключённые которой в апреле 2020 года устраивали бунт.