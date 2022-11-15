В Иркутской области вертолет совершил жесткую посадку

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Вертолет совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, сообщил глава района Игорь Федоровский, его слова приводит ТАСС. По его данным, на борту воздушного судна не было пассажиров — там находились три члена экипажа и стюардесса.

78 км от Жигалово в сторону Магистрального. Без пассажиров. Три человека экипажа плюс стюардесса. Других сведений пока нет, — сказал собеседник агентства.

В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что вертолет Ми-8 выполнял технический рейс. Воздушное судно принадлежит местной авиакомпании «Ангара».

Ранее сообщалось, что многоцелевой вертолет Ми-2, который выполнял санитарный рейс, разбился в Костромской области. Агентство отмечает, что на борту судна находились пять человек. Вертолет потерпел крушение в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. Позже экипаж вертолета вышел на связь.