В Иркутской области СК завел дело после гибели троих детей при пожаре

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в поселке Маркова Иркутской области. Спастись удалось только 15-летней девочке, которая оставалась в доме за старшую, уточняется на сайте ведомства.

Пожар вспыхнул в жилом частном двухэтажном доме в микрорайоне Березовый. О возгорании в службу спасения в 07:25 по местному времени сообщили очевидцы. При тушении в доме были обнаружены тела трех детей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа .

По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Иркутской области организовала проверку по факту происшествия. Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин происшествия.

Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности и защиты прав детей. По итогам проверки, при наличии всех оснований будут приняты все меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщала, что при пожаре в частном доме в поселке Маркова Иркутской области удалось спастись женщине с ребенком. Площадь пожара составила 72 кв. м.