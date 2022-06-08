В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,2

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В среду, 8 июня, в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Жертв и разрушений нет.

Эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал в 103 км от Иркутска. Очаг залегал на глубине 10 метров.

В ГУ МЧС России по области сообщили ТАСС, что интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 8,4 балла. В городах региона ощущалось землетрясение до пяти баллов. Подземные толчки почувствовали жители Иркутска, Республики Бурятия и Забайкальского края.

В мае землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга. По данным специалистов, эпицентром стал город Дманиси. Толчки чувствовались в том числе в Тбилиси. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.