В Иркутской области пожар охватил 30 дачных домов и хозпростроек МЧС России: в Иркутской области горят 30 дачных домов и хозпостроек

Пожар охватил 30 дачных домов и хозяйственных построек на территории Братского района Иркутской области, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Возгорание образовалось на территории СНТ «Алюминщик».

Горят 15 дачных домов и хозяйственных построек. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Силы огнеборцев направлены на ликвидацию пожара, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что два бульдозера проводят работы по созданию противопожарных разрывов для недопущения огня. Впоследствии стало известно, что пожарные локализовали пламя на площади 620 квадратных метров. В тушении участвуют более 20 человек и три единицы техники.

В МЧС отметили, что в Вихоревском муниципальном образовании идет ликвидация пожаров, которые возникли в четырех садоводствах, расположенных рядом. Речь идет о товариществах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». Огонь повредил 15 строений. Ликвидацией пожара занимаются 22 человека и 17 единиц техники.

В понедельник, 6 мая, в Братском районе Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации на фоне природных пожаров. Мэр района Александр Дубровин заявил, что борьба со стихией осложняется сильным ветром.