В Иркутской области из-за землетрясения ввели режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/a9d0410a-fc97-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области/facebook.com

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев распорядился ввести на территории региона режим повышенной готовности. Его решение касается мест, где в ночь на 22 сентября случилось землетрясение.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 15 км от посёлка Култук Слюдянского района.

В результате трёх подземных толчков магнитудой 5,9 в Слюдянском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются 1037 человек. На Восточно-Сибирской железной дороге для обследования пути останавливалось движение между станциями Большой Луг (Шелеховский район) и Байкальск (Слюдянский район). Движение уже возобновлено, разрушений не найдено.

Сегодня ночью были сформированы рабочие группы, которые ведут обследование территорий, в которых ощущалось землетрясение. Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов, — отметил губернатор на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кобзев добавил, что пока не поступало информации о пострадавших и разрушениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Иркутской области рассказали о землетрясении, которое произошло в районе озера Байкал. По словам очевидцев, в момент катаклизма слышался сильный гул. Теперь местные жители опасаются повторных толчков. Также жители Иркутской области сообщили, что во многих домах попадала мебель.