В Иркутской области двух жителей села «похоронили» живыми Под Иркутском в лесу установили кресты с именами живых сельчан

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселении Писаревское под Иркутском местные жители обнаружили в лесу установленные у деревьев похоронные кресты с фотографиями двоих сельчан, сообщает Тулунское телевидение. Молодым людям по 20 лет и они оба живы. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливает, кто мог оставить в лесополосе эти артефакты.

Произошло ЧП. Поставили два памятника живым людям, — говорит в опубликованном видео из леса местная жительница.

Сами молодые люди, чьи фото были расположены на крестах, не представляют, кто мог так поступить.

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