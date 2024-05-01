В Иркутской области бродячая собака напала на семилетнего ребенка В Иркутской области возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка

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В городе Тайшете Иркутской области возбуждено уголовное дело о халатности после нападения бродячей собаки на семилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Отмечается, что пострадавшего мальчика родители увезли в больницу, медики оказали ему необходимую помощь.

1 мая 2024 года в городе Тайшете на улице Маяковского собака укусила 7-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, которые ответственны за отлов и содержание безнадзорных животных.

Ранее в деревне Разбегаево Ленинградской области агрессивная собака напала на восьмилетнего мальчика. Как рассказала мать пострадавшего, дети играли на берегу реки за территорией частного дома, животное находилось в вольере на соседнем участке. По ее словам, мальчик сильно напуган, травмы зафиксировали, родители обратилась в правоохранительные органы.