В Иркутской области арестовали мэра за получение взятки в 4,7 млн рублей

Фото: СК РФ по Иркутской области

В Иркутской области мэра одного из муниципальных образований арестовали за взяточничество, сообщила пресс-служба регионального СК. По информации ведомства, чиновник незаконно получил 4,7 млн рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение мэру муниципального образования «Катангский район» в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — указано в сообщении.

По версии следствия, мэр в 2023 году получал от местных предпринимателей взятки, а взамен предоставлял им преимущества на тендерах, которые проводились в Катангском районе. Также чиновник заключал с бизнесменами договоры на поставки дизельного топлива. Кировский районный суд Иркутска отправил мужчину под стражу. Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Ранее суд арестовал главу фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александра Глискова на два месяца. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело о взятке. Подозреваемый свою вину отрицает и считает, что дело против него является «сфабрикованным» и «политическим». Дома и на рабочем месте политика прошли обыски.