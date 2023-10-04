На намеренно задавившего собаку жителя Иркутска завели дело

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В Иркутске завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными на водителя иномарки, который намеренно задавил собаку. 47-летний местный житель на машине наехал на животное, а затем переехал другого пса в СНТ «Зеленое». Как рассказал сам подозреваемый, он поступил так из-за того, что животные напали на его ребенка, сообщили «КП-Иркутск» в МВД региона.

Как рассказывает сам мужчина, который был за рулем, перед случившимся на его ребенка набросились собаки. Так он хотел их разогнать, давить же их не собирался, — пояснили в ведомстве.

После произошедшего между водителем и 61-летним хозяином одной из собак возник конфликт. Подозреваемый заявил полицейским, что ему пришлось отбиваться, так как мужчина кинулся на него со столярным инструментом. В настоящее время дается правовая оценка действиям участников конфликта. В региональном МВД добавили, что правоохранителям еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Люберцах хозяин собаки породы акита-ину спустил питомца на американского стаффордширского терьера, которого выгуливала на поводке местная жительница. Люберчанка пыталась спасти своего стаффа, пока хозяин акиты снимал все происходящее на телефон.