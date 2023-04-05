В Иркутске задержали банду игроманов В Иркутске задержали восемь человек по обвинению в организации нелегальной сети казино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске правоохранительные органы пресекли работу сети нелегальных игорных заведений. Задержаны восемь человек, им предъявлены обвинения в организации азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В Иркутске задержаны организаторы и участники незаконного игорного бизнеса. <...> Предъявлено обвинение восьми лицам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), двое из которых организаторы игорного бизнеса, остальные работники заведений, — говорится в сообщении.

По данным сыщиков, преступная группа действовала в городе с мая 2022 года в условиях полной конспирации. Попасть в организованное ими казино могли только постоянные клиенты, о турнирах по покеру и графике работы заведения сообщалось в закрытых группах в мессенджерах. При этом организаторы регулярно меняли арендованные помещение, чтобы не попасть под подозрение полиции.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли шесть столов для игры в покер, игральные фишки, карты, более 130 тысяч рублей, компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, различную документацию.

Со всех обвиняемых взята подписка о невыезде.

Ранее сообщалось. что на Камчатке суд осудил семерых человек, организовавших сеть нелегальных игорных заведений. Правоохранители пресекли деятельность трех подпольных игровых клубов, работавших в Петропавловске-Камчатском и Елизове.

Также сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге ликвидировала четыре подпольных казино, которые располагались в квартирах многоэтажных домов на улицах Маяковского, Моисеенко и Кирочной, а также на набережной Фонтанки. При этом три игорных заведения пустовали.