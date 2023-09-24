В Иркутске на трое суток задержали авиарейс в Пхукет из-за поломки самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске туристы более чем на 20 часов застряли в аэропорту из-за переносов рейса в Пхукет, сообщает Telegram-канал «Иркутск № 1». Как сообщила во «ВКонтакте» пресс-служба авиакомпании Ikar, рейс перенесен более чем на трое суток, на 27 сентября. В качестве причины задержки вылета компания назвала неисправность гидравлической системы. Всем желающим вернуть билеты пообещали компенсировать стоимость тура.

24 сентября при подготовке ВС к вылету рейса EO-3523 Иркутск — Пхукет была выявлена неисправность гидравлической системы. В настоящее время инженерно-технический персонал занимается работами по устранению технической неисправности для обеспечения безопасности полета. <...> Вылет рейса EO-3523 Иркутск — Пхукет переносится на 27 сентября, — говорится в сообщении Ikar.

При этом пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что самолет вылетит в 03:00 25 сентября (22:00 24 сентября мск). По данным «Иркутск № 1», рейс по маршруту Иркутск — Пхукет должен был вылететь 24 сентября в 05:15 (00:15 мск). Изначально его перенесли на 12 часов по причине того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». Позднее «Икар» еще раз перенес вылет.

Ранее следовавший из Москвы в Минск самолет Belavia экстренно сел в аэропорту Витебска. Одному ребенку на борту стало плохо. Его доставили в больницу, на данный момент с ним все в порядке.

До этого в июле самолет, летевший из Новокузнецка в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Airbus A321 с 156 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Покрышкина из-за того, что в фюзеляж попала птица.