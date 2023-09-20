В Иркутске спасают ребенка с редкой болезнью Врачи Иркутска спасают трехлетнего ребенка с отсутствием мимики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске родители пытаются вылечить трехлетнего ребенка, которому поставили редкий диагноз — синдром Мебиуса, при котором отсутствует мимика лица. Мать рассказала «КП — Иркутск», что все УЗИ и скрининги во время беременности были отличными, никто из врачей не предполагал, что мальчик родится с врожденной аномалией.

Он, как и все младенцы должен был закричать, но у него только открылся ротик. При этом ни лоб, ни нос не сморщились. Просто гладенькое лицо. Врачи сказали, что это родовая травма и скоро пройдет, — поделилась женщина.

При родах у мальчика произошли гипоксия и ишемия мозга, ребенок три дня провел в палате интенсивной терапии. После роддома мать с младенцем отправилась в больницу, через две недели невролог поставил диагноз. Из-за синдрома у мальчика отсутствовал сосательный рефлекс. Также мальчик практически не моргает, а рот ребенка не закрывается.

Мать рассказала, что сыну нужны были дорогостоящие операции, тогда семья объявила сбор средств в социальных сетях. Земляки быстро откликнулись и помогли с деньгами — мальчику провели уже три операции.

Сейчас он начал разговаривать, нормально ходить, проявлять внимание к миру, замечать предметы. Быстро догнал сверстников в развитии. Теперь дети на площадках больше не боятся сына, как раньше, — рассказывает мать.

Мальчику требуется еще одна операция, чтобы окончательно выровнять и повысить остроту зрения. Мать отмечает, что вернуть мимику сыну навряд ли смогут — операция стоит миллионы рублей.

Четырехлетняя девочка ранее лишилась пальцев на руке в результате падения на эскалаторе. Инцидент произошел в ТЦ «Шоколад» в подмосковном Реутове. Врачам пришлось ампутировать три пальца ребенку.