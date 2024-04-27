В Иркутске рассказали о масштабных последствиях пожара на подстанции После пожара на подстанции 16 тысяч жителей Иркутска остались без света

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Из-за пожара на подстанции в центре Иркутска остались без света 16 тысяч человек, сообщил Mash. По данным издания, возгорание началось после того, как короткое замыкание произошло на первом этаже объекта.

Без электроснабжения остались Октябрьский, Кировский и Куйбышевский районы города. Дома подключают к резервным источникам питания, починить подстанцию планируют к вечеру.

По данным ТАСС, аварийное отключение произошло в 10:31 (05:31 по московскому времени). По данным Telegram-канала ИЭСК, электроснабжение в Кировском и Куйбышевском районах будет ограничено до 19:00 (14:00 по московскому времени), в Октябрьском районе свет дадут к 23:00 (18:00 мск).

В региональном главке МЧС уточнили, что пожар на подстанции был локализован на площади 10 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано. Устранение последствий и установление обстоятельств происшествия контролирует прокуратура.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4,5 тыс. кв. м. Известно, что кровля обрушилась на 300 кв. м. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.