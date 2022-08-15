В Иркутске расширят коечный фонд из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял решение о развертывании дополнительных мест для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил врио министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. На такой шаг власти пошли из-за роста числа заражений коронавирусом.

Поставлена задача по наращиванию коечного фонда. Поскольку в зоне риска по прежнему люди старшего поколения, было принято решение с сегодняшнего дня развернуть койки в госпитале ветеранов, — говорится в сообщении.

Так, в Иркутском госпитале ветеранов 185 коек были переведены для лечения пациентов с коронавирусом. Всего в стационарах региона действуют около 900 коек.

Шелехов подчеркнул, что имеющийся коечный фонд находится на достаточном уровне, однако иногда возникают ситуации, когда инфекция попадает в стационары зеленой зоны. В этом случае медики вынуждены переводить пациентов с сопутствующими патологиями в красную зону. Расширение коечного фонда может быть предназначено как раз для таких пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, пояснил Шелехов.

Врио министра здравоохранения заверил, что в регионе нет проблем с медикаментами и их даже существует определенный запас. Кроме того, по его словам, заключено еще два контракта на поставку препаратов для пациентов, проходящих амбулаторное лечение.

В правительстве уточнили, что на сегодняшний день госпитализировано более 500 человек, еще почти три тысячи жителей региона проходят лечение амбулаторно. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе выявили 486 пациентов с COVID-19, из них госпитализировали 38. Отметим, что 8 августа суточный прирост в области составил 249 человек, из которых госпитализировали 19.

Ранее в Тюменской области стартовала прививочная кампания против COVID-19. Ее решили возобновить накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков.