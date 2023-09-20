В Иркутске раскрыли необычную схему воровства топлива с АЗС В Иркутске управляющий АЗС отключал камеры наблюдения и сливал топливо «налево»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Иркутска пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему хищения топлива с автозаправок, сообщили KP.RU в пресс-службе регионального управления МВД РФ. По информации правоохранителей, злоумышленники, будучи управляющими АЗС, отключали камеры наблюдения и систему измерения на станциях и сливали топливо в емкости подъезжавших сообщников.

По версии следствия, житель Иркутска, будучи управляющим одной из федеральных АЗС в городе, вместе с коллегой, управляющим другой станции, похищали топливо и бензин с заправок, — рассказали в главке МВД по региону.

Как уточнили в пресс-службе, мошенническая схема выглядела довольно просто: по звонку от соучастников оператор отключал камеры видеонаблюдения и систему измерения топлива, после чего горючее заливали с колонки в емкости, которые находились в автомобилях сообщников. После этого похитители корректировали данные о передаче топлива из резервуара в колонку и вносили искаженную информацию по излишкам бензина в отчет.

В полиции добавили, что за пять месяцев мошенники провернули эту схему более 30 раз, похитив таким образом свыше 11 тысяч литров нефтепродуктов. Нанесенный ущерб составил около полумиллиона рублей.

Участникам преступной группы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает издание.

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