В Иркутске пьяная женщина вызвала пожарных ради привлечения внимания

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал Babr Mash сообщил, что пьяная жительница Иркутска вызвала пожарных, чтобы привлечь к себе внимание. Уточняется, что за вызов без причины ей назначили административный штраф.

Канал отмечает, что женщина выпила, после чего позвонила в МЧС и сообщила о том, что из-за проводки в доме якобы вспыхнул пожар. Пока к ней ехали спасатели, она накрыла на стол. Когда пожарные прибыли, она пригласила их поужинать, однако мужчины сильно удивились и отказались от предложенного.

Ранее сотрудника аутсорсинговой компании из Москвы задержали при попытке проникнуть в посольство США на Новинском бульваре. В момент задержания 31-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 августа. Мужчина попытался перелезть через забор, чтобы попасть на территорию американского посольства. Однако ему так и не удалось этого сделать благодаря оперативной реакции сотрудников охраны.

До этого пьяный москвич пытался заехать в Кремль на своей машине. Уточняется, что 40-летний Алексей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утверждал, что направлялся на «бизнес-встречу». До Красной площади он доехал без затруднений, однако затем начал уговаривать охрану Кремля пустить его внутрь. После задержания мужчину проверили на алкоголь. Мужчину задержали и отправили в СИЗО. На данный момент Алексея ждет суд за вождение в нетрезвом виде.