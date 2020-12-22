В Иркутске произошёл выброс сероводорода на предприятии

https://static.news.ru/photo/6b9e9bf6-445a-11eb-8575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На лесоперерабатывающем предприятия в иркутском Усть-Илимске произошёл выброс сероводорода. Шесть человек пострадали, двое оказались в реанимации.

В СУ СК РФ по Иркутской области началась доследственная проверка инцидента. Силовики считают, что произошло нарушение требований охраны труда, что является уголовным преступлением.

Днём 22 декабря на промплощадке лесоперерабатывающего предприятия в г. Усть-Илимске при производстве работ произошёл выброс сероводорода. В результате пострадали шесть работников, двое из которых сейчас находятся в реанимации в стабильном состоянии, — цитирует РИА Новости сообщение регионального главка СК РФ.

На данный момент на месте аварии работают следователи СК, специалисты Роспотребнадзора, сотрудники прокуратуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров завершить до 1 марта 2021 года создание системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Меры приняты по итогам проверки исполнения законодательства и решений, направленных на резкое снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах.

NEWS.ru сообщал, что власти Москвы создали оперативный штаб по выявлению неприятных запахов. К настоящему моменту его сотрудники уже приступили к активной работе. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он отметил, что штаб поручил создать заместитель мэра мегаполиса по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.