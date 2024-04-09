В Иркутске поймали обезглавившего двух военных иностранца В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве двух военных 26 лет назад

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Сотрудники полиции задержали в Иркутске иностранца, подозреваемого в убийстве двух солдат с обезглавливанием на территории родной страны, которое было совершено в 1997 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Мужчина находился в розыске по линии Интерпола.

По данным Интерпола, на родине мужчина состоял в бандформировании и 26 лет назад вместе со своими родственниками принимал участие в убийстве двоих солдат, искавших его двоюродного брата-дезертира, — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что участники преступления заманили военных в жилище, удерживали связанными, а впоследствии обезглавили. Против задержанного было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек при отягчающих обстоятельствах, однако ему удавалось скрываться от правоохранительных органов.

В феврале 2024 года его объявили в международных розыск. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали фигуранта рядом с автозаправочной станцией в Иркутске. Он находился в России с нарушением миграционного законодательства. Страна, на территории которой произошло убийство, не называется.

Ранее в городе Шарыпов Красноярского края местный житель ограбил прохожую и убил ее, нанеся несколько ножевых ранений. Подозреваемый забрал из сумки жертвы две тысячи рублей.