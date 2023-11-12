В Сибири пошли под суд мужчины, запытавшие пасечника до смерти из-за коня В Иркутске пошли под суд мужчины, запытавшие пасечника до смерти из-за коня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске передали в суд дело двоих мужчин, обвиняемых в убийстве пасечника из села Оса, сообщает Telegram-канал SHOT. По версии обвинения, Илья Волгин и Иван Шатаев в октябре 2022 года похитили 67-летнего Петра Шилопугина и требовали от него миллион рублей за коня, которого кто-то украл из их конюшни. Неизвестные заявили, что это мог сделать именно местный пасечник.

Папу, наверное, украли сперва, а потом пытали, — рассказала дочь убитого Елена Юргина.

Дочери убитого рассказали, что отец соглашался заплатить мужчинам миллион рублей. Однако при этом он продолжал утверждать, что не крал их животное.

Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного. Свою вину они признали частично.

Ранее в Крыму двое местных жителей избили знакомого за то, что тот задолжал им 3000 рублей. Мужчину заперли в номере гостиницы, где ему угрожали ножом и избивали. Нападавших поймали и осудили на два года лишения свободы.