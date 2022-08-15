В Иркутске открыли чемпионат «Цифровой прорыв»

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Иркутске стартовал 11-й региональный чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей», сообщила пресс-служба организации. Мероприятие посвятили теме искусственного интеллекта, сообщил заместитель генерального директора АНО Антон Сериков.

Искусственный интеллект никогда не устаёт и остаётся беспристрастным, что особенно важно для точной оценки работы сотрудников. Уверен, самые успешные решения задачи чемпионата в Иркутской области будут способствовать цифровизации промышленности по всей стране, — заявил он.

По словам Серикова, задача участников — разработать программу по распознаванию персонала в помещениях промышленных предприятий. Это позволит увеличить эффективность производства, уверены специалисты. А также снизить количество рутинных процессов, например, в работе технолога, конструктора, инженера.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент.

Ранее Путин заявил, что российские власти планируют создать для сотрудников IT-сферы максимально благоприятные условия работы. Он пообещал рассмотреть предложение по дополнительным мерам поддержки, подготовленное совместно с командой одним из участников встречи наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».