В Иркутске начнут расследование после инцидента с грузовым самолетом Комиссия Росавиации начнет расследование ЧП с самолетом в аэропорту Иркутска

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Комиссия территориального управления Росавиации начнет расследование инцидента с грузовым самолетом в Иркутске, сообщили в РИА Новости со ссылкой на представителя организации. Отмечается, что в 13:10 мск аэропорт города возобновил работу после отбуксировки воздушного судна.

Событие классифицировано как серьезный инцидент. Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации приступило к расследованию, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что передняя стойка шасси сложилась у самолета АН-26Б авиакомпании «ИрАэро» при посадке в аэропорту Иркутска. Отмечается, что борт перевозил груз «Почты России», пострадавших нет. Самолет отбуксировали, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в 16:26 по местному времени (11:26 мск). Газета добавляет, что на борту летевшего из поселка Мама воздушного судна находились пять членов экипажа. Самолет совершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы.

До этого ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Инцидент произошел утром 1 декабря. Там уточнили, что самолет приземлился в 09:34 по местному времени (01:34 мск). О пострадавших информации не поступало.