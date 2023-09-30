В Иркутске мужчины спасли детей и женщину, перевернувшихся на катамаране

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске женщина и двое детей перевернулись во время прогулки на катамаране по реке Ангаре, сообщает Telegram-канал «112». На помощь к ним подоспели двое мужчин — очевидцев происшествия. В социальных сетях было опубликовано видео с моментом спасения. Один ребенок на записи просит о помощи.

МЧС региона сейчас ищет всех участников инцидента и свидетелей, чтобы установить причины произошедшего. В ведомстве заявили, что действия мужчин спасли жизни трех человек.

Ранее сообщалось, что в Москве-реке утонула женщина, решившая искупаться. ЧП произошло на улице Поречная в Марьино. Женщину унесло течением. Позднее ее тело извлекли из воды вблизи торгово-развлекательного комплекса МАRi. Личность погибшей устанавливают.

До этого опытный дайвер утонул в Олимпийской Деревне в Москве. Он не смог выбраться из бассейна, когда в фильтровую трубу засосало его руку. Тело мужчины обнаружил инструктор по плаванию ближе к закрытию.

В начале сентября в подмосковном Долгопрудном катер с молодоженами вспыхнул во время празднования свадьбы на водохранилище. Никто из находящихся на плавательном средстве не пострадал, к горящему катеру вовремя подъехало другое судно и взяло пассажиров на борт.