В Иркутске мужчина сжег кофемашину за то, что та не налила ему эспрессо

Фото: МЧС России по Иркутской области

Строитель из Иркутска ночью спалил кофемашину после того, как аппарат не налил ему напиток, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Позднее мужчину задержали, ему грозит тюремный срок.

Инцидент произошел в 4 часа ночи. 36-летний мужчина заплатил за эспрессо, однако не получил его, кофемашина только забрала деньги. Он решил позвонить в службу поддержки, чтобы решить этот вопрос.

Телефонный разговор с администратором ни к чему не привел. После этого мужчина отправился за бутылкой растворителя и, вернувшись, поджег кофемашину.

Позже на место прибыли пожарная бригада и полицейские. Мужчину задержали. В разговоре с правоохранителями он не стал ничего отрицать и рассказал о произошедшем. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

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