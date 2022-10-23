В Иркутске ликвидировали пожар после падения Су-30

Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Иркутск. Машины спецслужб в районе падения истребителя Су-30

В Иркутске ликвидировали пожар после падения Су-30 на жилой дом, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, передает ТАСС. Отмечалось, что около 150 домов остались без света в микрорайоне города, где произошло крушение военного самолета.

На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены. Объект передан в Следственный комитет, — сказал он.

Самолет упал на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске 23 октября. В результате крушения погибли оба пилота. Информации о других жертвах и пострадавших пока нет. Очевидцы сняли момент крушения самолета на видео. В роликах заметно, что Су-30 падал практически отвесно и на большой скорости.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По предварительным данным, Су-30 выполнял испытательный полет без боекомплекта. Следствие устанавливает причины катастрофы.