В Иркутске лабрадора мобилизовали вслед за хозяином

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Лабрадор по кличке Кэт оказался на передовой после того, как хозяина призвали в армию в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года, пишет «МК в Иркутске». Как отмечается, мужчина передал питомца на сохранение пожилой соседке, но та не справилась с ним и передала в питомник в Иркутске. Здесь собаку заметил сапер, который добровольцем служил в зоне специальной военной операции. Теперь Кэт ждет командировка на фронт.

Как отмечается, в питомнике, куда собаку привела женщина, сразу обратили внимание на ее способности и вскоре она прошла курс подготовки, во время которой училась находить ловушки и мины.

В зону СВО Кэт отправилась обученной, но первое время боялась взрывов. Вскоре привыкла и в течение четырех месяцев предупреждала российских бойцов об артиллерийских ударах, находила мины и растяжки.

В июле боец, с которым собака поехала на фронт, вернулся домой вместе с ней. У военного закончился контракт. Сейчас мужчина на реабилитации, а Кэт рядом. После отпуска она снова отправится выполнять боевые задачи.

Ранее кинолог объяснил, как правильно воспитывать собак. По его словам, делать это необходимо с первого дня ее появления в доме. Он уточнил, что этот процесс отличается от дрессировки. Воспитанная собака ориентируется на хозяина, социализирована, не бросается на прохожих и других животных, а также знает правила.