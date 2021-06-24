В Иркутске девушка выходила дикого птенца с помощью кошки

В Иркутске девушка решила выходить птенца дикой крачки. Помогает ей в этом кот Кузя, пишет «КП-Иркутск».
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Девушка профессионально занимается птицеводством, но с птенцом дикой крачки ей пришлось учиться всему заново. Теперь она почти всё время проводит рядом с сиротой и кормит её червями.
Когда Елена занята фермой, за пернатым смотрит опытный «птичий нянь» Кузя. Кот вырос по соседству с курятником, поэтому относится к птицам лояльно. Особенно он любит спать в тёплом брудере для новорожденных цыплят.
Ранее сотрудники Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) смогли посчитать общее количество птиц, обитающих на Земле. Оказалось, что пернатых примерно в шесть раз больше, чем людей — около 50 млрд.